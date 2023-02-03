Глава Крыма пообщался с военнослужащими в зоне проведения СВО

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в очередной раз посетил зону проведения специальной военной операции и пообщался с военнослужащими. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале 3 февраля.

– Побывал в зоне ответственности наших бойцов, пообщался с военнослужащими. У всех хорошее настроение, передают приветы родным и близким, – написал Аксенов.

Он подчеркнул, что будет и дальше поддерживать прямую связь с командирами и контролировать все вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о передаче военнослужащим современных антидроновых ружей. Технику отправило Военно-техническое общество. Это уже не первая партия необходимых для российских бойцов агрегатов – так, в декабре прошлого года Военно-техническое общество передало военным тепловизоры, квадрокоптеры с системами сброса груза, аккумуляторы и зарядные устройства, карематы, кровоостанавливающие жгуты-турникеты, тактические перчатки и очки, а также флисовые балаклавы.

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