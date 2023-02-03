В местах массового отдыха в Крыму будут организованы аварийно-спасательные посты

Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

В местах массового отдыха в Крыму на время непогоды будут организованы аварийно-спасательные посты, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- В связи с тем, что на плато горы Ай-Петри и на Ангарском перевале сохраняется снежный покров, в выходные дни будет организована работа аварийно-спасательных постов ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», - говорится в сообщении.

На Ангарском перевале безопасность будут обеспечивать сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда, а за порядком на плато горы Ай-Петри будут следить спасатели Ялтинского и Бахчисарайского АСО.

Напомним, 3 февраля на Крымском полуострове действует штормовое предупреждение ввиду непогоды. Крымчанам следует воздержаться от дальних поездок, а также соблюдать меры предосторожности во избежание ЧС.

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