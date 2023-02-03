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НовостиОбщество3 февраля 2023 10:38

Снежная метель начнет хозяйничать в Крыму с 5 февраля - МЧС

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 5, 6 и 7 февраля
Екатерина НАЗАРОВА
В Крым пришла настоящая снежная зима

В Крым пришла настоящая снежная зима

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 5, 6 и 7 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. На полуострове несколько дней будет хозяйничать настоящая снежная метель.

- По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в связи с влиянием южного циклона 5, 6, 7 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, местами сильные осадки, метель, гололедица, - говорится в сообщении.

Также синоптики обещают в эти дни усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду, 6-7 февраля порывы будут достигать 25-30 метров в секунду.

Напомним, в местах массового отдыха в Крыму будут организованы аварийно-спасательные посты. Они будут размещены на Ангарском перевале и на плато горы Ай-Петри.

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