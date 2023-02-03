В Крыму представили нового министра МВД республики Игоря Илларионова

Игорь Илларионов. Фото: Сергей Аксенов/Tg

Сегодня, 3 февраля, в Министерстве внутренних дел Крыма состоялось представление нового министра внутренних дел по республике генерал-майора полиции Игоря Илларионова.

- В режиме ВКС Министр внутренних дел России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил нового руководителя и выразил уверенность, что накопленный управленческий опыт поможет Игорю Валентиновичу быстро адаптироваться в новой должности, - написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Tg-канале.

Напомним, Игорь Илларионов, ранее занимавший должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве, несколько дней назад был назначен министром МВД Крыма. Указ о новом назначении был подписан президентом Владимиром Путиным 27 января. Еще ранее от занимал должность начальника управления МВД России по Калининградской области.

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