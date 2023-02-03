В Ялте вручили медаль «За отвагу» 66-летнему герою СВО Василию Воронову

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Глава администрация Ялты вручила медаль «За отвагу» участнику специальной военной операции, добровольцу батальона «Барс» Василию Воронову. Об этом она сообщили в своем телеграм-канале.

Василию Ивановичу 66 лет. В 2014 году, он, как и многие жители Донецка, встал на защиту родного края. Бывший горный инженер защищал Марьинку и Славянск (за оборону последнего был награжден медалью).

– С 2015-го Василий Иванович жил в Гурзуфе, но в прошлом году вновь ушел добровольцем на фронт. Несмотря на возраст, он полон сил и решимости. Настоящий русский воин, настоящий Защитник! Гордимся всей Ялтой и знаем - Победа будет за нами, – написала Павленко.

Фото: Янина Павленко, t.me/yanina_pavlenko

Ранее глава администрации Ялты сообщила о передаче российским военным в зоне СВО современных антидроновых ружей. Технику отправило Военно-техническое общество.

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