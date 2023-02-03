В керченском продуктовом магазине «Греция» нашили продукты без маркировки

Фото: пресс-служа Южного межрегионального управления Россельхознадзора

В керченском продуктовом магазине «Греция» в ходе проверки выявлены продукты без маркировки, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, при осмотре витрин в торговом зале были обнаружены упаковки с мясом, рыбой, готовой молочной продукции, мясными полуфабрикатами и яйцами, на которых отсутствовала информация о дате производства, сроках годности и условиях хранения.

- По факту выявленных нарушений принято решение об объявлении индивидуальному предпринимателю Афониной Елене Анатольевне предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и принятию мер по обеспечению их соблюдения, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в одном из супермаркетов Керчи нашли 39 килограммов просроченных сыра и йогурта. Опасную продукцию уничтожили.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50