В Крыму в 2022 году в муниципальную собственность перешли 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель

В Нижнегорском, Ленинском и Советском районах сельхозтоваропроизводителям передали уже больше 7,4 тысяч гектаров земли Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

За 2022 год в Крыму в муниципальную собственность перешли 12 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, из них 9 тысяч гектаров уже вовлечены в оборот. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук в своем телеграм-канале.

– В течение нескольких месяцев встречаюсь с главами администраций районов, сельских поселений и аграриями, обсуждаем и анализируем совместно проведенную работу в этом направлении, а также эффективные механизмы по дальнейшему вовлечению невостребованных земельных долей в сельхозоборот, – написал Савчук.

На этой неделе глава Минсельхоза Крыма посетил Нижнегорский, Ленинский и Советский районы. Он отметил, что в этих трех районах сельхозтоваропроизводителям передали уже больше 7,4 тысяч гектаров земли.

Ранее Андрей Савчук сообщил, что в Крыму в 2023 году яровыми культурами планируют засеять 270 тысяч гектаров. Яровых зерновых и зернобобовых планируется посеять на 17% больше, чем в прошлом году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50