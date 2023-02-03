Отечественные силовые трансформаторы: выбор производителя и поставщика

Фото: Архив "КП"

Политика массовой замены импортной продукции на отечественные аналоги, особенно в критически важных сферах производства, считается первостепенной задачей российских предприятий. Категория электрооборудования, безусловно, относится к приоритетному направлению для импортозамещения.

Возьмем, к примеру, силовые трансформаторы, которые устанавливают на различных промышленных предприятиях, фабриках и заводах, объектах электроснабжения и энергосетей. В данный момент в России работают сразу несколько крупных производств и поставщиков данного оборудования.

Производители

Трансформаторы, в том числе высоковольтные, поставляются на внутренний рынок несколькими заводами. Отметить стоит «Электрощит Самара» в одноименном городе, аналогичный завод в городе Чехове, завод «Алттранс» и несколько других заводов.

Помимо российских компаний свои трансформаторы к нам завозят импортеры из дружественных стран – белорусский завод «МЭТЗ» и Кентаусский трансформаторный завод (Казахстан).

Получить подробную информацию о продукции каждого из заводов вы можете на сайтах производителей или у официальных дистрибьюторов.

Поставщики

Отдельный разговор – это поставщики, у которых можно не только купить силовые трансформаторы, а заказать весь комплекс услуг, связанных с этим оборудованием. В данном контексте особого внимания заслуживает компания АГВ-Энерго, которая поставляет силовые трансформаторы и другое оборудование всех упомянутых выше заводов.

Ознакомиться с параметрами и ассортиментом трансформаторов вы можете на официальном сайте поставщика. Доставка оборудования осуществляется по всей России.

Помимо этого компания поставляет силовые трансформаторы «под ключ», то есть, оказывает услуги «полного цикла». В данный цикл входит подготовка проектной документации в соответствии с актуальными нормами, подбор оборудования для каждого проекта и под индивидуальные нужды объектов, доставка трансформаторов, монтаж и пусконаладочные работы.

Так как установка промышленного электрооборудования требует не только определенной квалификации, но и допусков, ей занимается сертифицированные специалисты.

Возможность заказать все необходимое у одного поставщика, не привлекая специалистов «на аутсорсе», исключает поставки несоответствующего оборудования и минимизирует вероятность возникновение внештатных ситуаций во время эксплуатации.