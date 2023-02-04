Паромы Керченской переправы выполнили 1 955 рейсов

Керченская паромная переправа возобновила свою работу из-за ЧП на Крымском мосту Фото: Виктор Гусейнов/архив КП

В пресс-службе министерства транспорта России сообщили данные по работе Керченской морской паромной переправы, которая возобновила работу с ночи на 9 октября 2023 года, после теракта на Крымском мосту.

- На 4 февраля через Керченский пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 79 314 пассажиров, 60 517 единиц автотранспорта и 6 719 железнодорожных вагонов, - рассказали в ведомстве.

Всего паромы, которые соединяют Крымский полуостров с материковой частью Российской Федерации, выполнили 1955 рейсов.

Не за горами и юбилейный 2000 рейс.

В настоящее время по Керченскому проливу нет действующих штормовых предупреждений. Хотя синоптики и обещают дождь со снегом), но видимость хорошая, да и высота волн всего 20-70 сантиметров.

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