В Крыму бесследно исчезли 5 человек – январь 2023

Поиски, тех кого не удалось найти, продолжаются. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе волонтеры не сумели найти 5 пропавших.

- Всего в январе мы получили 41 заявки, из которых не были подтверждены 5, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь.

Статистика за январь 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Совместными усилиями с сотрудниками правоохранительных органов удалось найти живыми 26 потерявшихся женщин и мужчин.

К огромному сожалению, 2 человека погибли.

- В настоящий момент 4 заявки находятся в стадии прозвона и сбора информации. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отметили в отряде.

КП-Крым уже рассказывала, как добровольцы нашли и вернули домой престарелую жительницу Евпатории.

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