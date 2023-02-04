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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 10:51

В Крыму бесследно исчезли 5 человек – январь 2023

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым подвел итоги первого месяца нового года
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поиски, тех кого не удалось найти, продолжаются.

Поиски, тех кого не удалось найти, продолжаются.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Крыму и Севастополе волонтеры не сумели найти 5 пропавших.

- Всего в январе мы получили 41 заявки, из которых не были подтверждены 5, - сообщили в отряде «ЛизаАлерт» по Республике Крым и городу Севастополь.

Статистика за январь 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Статистика за январь 2023. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Совместными усилиями с сотрудниками правоохранительных органов удалось найти живыми 26 потерявшихся женщин и мужчин.

К огромному сожалению, 2 человека погибли.

- В настоящий момент 4 заявки находятся в стадии прозвона и сбора информации. Поиски тех, кто не найден, продолжаются: мы распространяем информацию, обзваниваем больницы, проверяем свидетельства, - отметили в отряде.

КП-Крым уже рассказывала, как добровольцы нашли и вернули домой престарелую жительницу Евпатории.

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