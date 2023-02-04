Под Симферополе загорелся склад

Пожар удалось потушить. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

В окрестностях Симферополя 4 февраля заполыхало нежилое здание.

- В селе Курганное Симферопольского района возник пожар в складском помещении. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В течении трех часов пожар был ликвидирован. К счастью, все обошлось без жертв - погибших и пострадавших нет.

Напоминаем, что в Симферополе погибла супружеская чета преклонного возраста. Пожилые люди жили в многоэтажном доме на улице Ростовской, где поздно вечером начался пожар.

В квартире погибших нашли разбитый кварцевый обогреватель, который, по предварительной версии, и спровоцировал возгорание.