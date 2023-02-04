Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаСевастопольВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 февраля 2023 14:08

Под Симферополе загорелся склад

Пожар произошел в селе Курганное Симферопольского района
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Пожар удалось потушить. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

Пожар удалось потушить. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Крым/VK

В окрестностях Симферополя 4 февраля заполыхало нежилое здание.

- В селе Курганное Симферопольского района возник пожар в складском помещении. Площадь возгорания превысила 100 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

В течении трех часов пожар был ликвидирован. К счастью, все обошлось без жертв - погибших и пострадавших нет.

Напоминаем, что в Симферополе погибла супружеская чета преклонного возраста. Пожилые люди жили в многоэтажном доме на улице Ростовской, где поздно вечером начался пожар.

В квартире погибших нашли разбитый кварцевый обогреватель, который, по предварительной версии, и спровоцировал возгорание.