В Симферополе произошла трагедия: в огне погибла супружеская пара

Пожар произошел в темное время суток. Фото: Следком Крыма и Севастополя/Tg
Крымский полуостров не успел прийти в себе после чудовищного пожара, унесшего восемь человеческих жизней, как стало известно еще об одной трагедии, произошедшей в столице Республики Крым.
- Поздно вечером 3 января на пятом этаже многоквартирного дома на улице Ростовской города Симферополя произошло возгорание, - сообщили в пресс-службе ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю.
Когда сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций потушили пламя, то в пострадавшие от огня квартире нашли два бездыханных тела.
Выяснилось, что в огне и дыме погибла пожилая супружеская чета: 86-летний глава семьи и его 88-летняя жена.
Найден и возможный виновник смертельного ЧП.
- Следователь возле кровати обнаружил разбитый кварцевый обогреватель, который, по предварительной версии, и стал источником возгорания, - отметили в ведомстве.
В настоящее время проводится проверка: проведен осмотр места трагедии, осталось дождаться результатов экспертизы, чтобы можно было точно назвать причину пожара.
Пока еще нет официального заключения, что спровоцировало возгорание в модуле строителей восьмого этапа федеральной трассы Тавриды. Одна из версий - неисправность электроприбора, приведшая к замыканию.
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