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НовостиПроисшествия4 февраля 2023 15:08

В Крыму 5 февраля ожидается снегопад и гололедица: штормовое предупреждение от МЧС

На полуостров нагрянуло ненастье
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Крымские синоптики обещают снегопад.

Крымские синоптики обещают снегопад.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма в очередной раз объявило штормовое предупреждение. Синоптики обещают непогоду на ближайшее время, включая выходной день.

- 5-7 февраля в Крыму ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель, гололедицы, усиление ветра до 30 метров в секунду, - сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные Крымского гидрометеоцентра.

Прогнозы оправдаются или нет – загадывать не стоит, но все стоит прислушаться к совету спасателей, и провести воскресенье в уютных домашних стенах, чтобы потом не стоять в пробках на Ангарском перевале или занесенных снегом городских улицах.

Крымская погода как капризная девица-красавица, очень непредсказуемая и своенравная.

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