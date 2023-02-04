В Крыму 5 февраля ожидается снегопад и гололедица: штормовое предупреждение от МЧС

Крымские синоптики обещают снегопад. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Министерство чрезвычайных ситуаций Крыма в очередной раз объявило штормовое предупреждение. Синоптики обещают непогоду на ближайшее время, включая выходной день.

- 5-7 февраля в Крыму ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель, гололедицы, усиление ветра до 30 метров в секунду, - сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные Крымского гидрометеоцентра.

Прогнозы оправдаются или нет – загадывать не стоит, но все стоит прислушаться к совету спасателей, и провести воскресенье в уютных домашних стенах, чтобы потом не стоять в пробках на Ангарском перевале или занесенных снегом городских улицах.

Крымская погода как капризная девица-красавица, очень непредсказуемая и своенравная.

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