Кошмар для автомобилистов: как крымчане переживают непогоду 3 февраля

Зима, хоть и чудесная пора, но непростая для автомобилистов. Фото: AMS Simferopol

Зима в 2023 году окончательно вступила в свои права, и вот уже несколько дней в Крыму бушует непогода. МЧС республики объявило штормовое предупреждение - на полуостров надвигается настоящая снежная метель.

Хуже всех в таких условиях (после коммунальщиков, разумеется) пришлось автомобилистам. С самого утра 3 февраля погода проверяет водительские навыки крымчан на прочность. Рассказываем, как жители полуострова справлялись с непогодой и информируем, в какие районы лучше не ездить.

Тяжелее всего автомобилистам пришлось утром 3 февраля, когда дороги были полностью в снегу. Фото: AMS Simferopol

В конце уходящей рабочей недели особенно сложно приходится жителям Симферополя и ближайших населенных пунктов - непогода здесь разыгралась не на шутку. В соцсетях водители жаловались на мокрый снег и гололед на дорогах.

Традиционно труднее тяжело передвигаться и в горной местности.

В такую погоду лучше воздержаться от поездок на авто. Фото: AMS Simferopol

- В селе Мраморном, где подъем в сторону пещер, на переднем приводе лучше не ехать. Не получится ни подняться, ни спуститься - лед под снегом, - пишет автовладелец Константин.

Потрепала нервы крымским водителям и дорога через Ангарский перевал. Не секрет, что любое ухудшение погодных условий особенно заметно именно здесь - туман, перепады температур, резкие подъемы и спуски и крутые повороты зимой становятся опаснее в разы. Утром 3 февраля автомобилисты жаловались на гололед и снежную кашу, однако, уже в полдень ситуация нормализовалась.

У дорожных рабочих тоже выдался непростой день. Фото: AMS Simferopol

- Перевал почистили и посыпали дорогу. Ехать можно, - отмечает в соцсетях крымчанка Дарья.

Попроще стало после полудня - дорожные рабочие расчистили дороги и посыпали антигололедной смесью. Как утверждают автовладельцы, ехать через Ангарский перевал уже не так страшно. Фото: AMS Simferopol

Тем не менее, автовладельцы в один голос предупреждают: начинающим водителям от поездок лучше воздержаться. А тем, кто не успел переобуться на зимнюю резину, садиться за руль вообще опасно.

Расслабляться на дорогах в такую погоду не стоит и в городе. Ведь крымская зима непредсказуема даже несмотря на усилия дорожных рабочих.

Нелегко водителям пришлось и в черте крымской столицы. Фото: AMS Simferopol

- Очень скользко! Даже в центре. Соблюдайте дистанцию, - предупреждает товарищей по несчастью жительница крымской столицы Юлия.

Начинающим водителям и тем, кто "забыл" переобуться, за руль лучше не садиться. Фото: AMS Yalta

- Будьте аккуратней, по городу уже много аварий. На дорогах пробки, снежная каша на Киевской и Объездной, - рассказывают автовладельцы из Симферополя.

Непогода стала причиной нескольких аварий. Фото: AMS Simferopol

Нелегко пришлось водителям и на трассе «Таврида». Крымчане в соцсетях предупреждали земляков о мокром снеге по направлению в Белогорск и Бахчисарай.

На трассе "Таврида" водителям нужно быть особо внимательными. Фото: AMS Simferopol

Подвела погода и жителей Южного берега Крыма. Крымчане жаловались на снег, слякоть и туман на дорогах Алушты, Кореиза и Понизовки.

- Дорога мокрая, на обочинах снег. Ехать не особо удобно. И такое почти до Севастополя, - отмечает житель ЮБК.

Водители жаловались не только на гололед, но и кашу на дорогах. Фото: AMS Simferopol

А вот жителям Севастополя сегодня повезло - снег они видят только на фотографиях в соцсетях.

Как рассказали в пресс-службе ГУП РК «Крымавтодор», только в первой половине дня специалисты расчистили 1 тыс. 337 км дорожного полотна и высыпали на дороги почти полторы тонны противогололедного материала.

- В Алуште и Ялте очищено 570 км дорожного покрытия, в Бахчисарае - 230 км, в Белогорске -725 км, в Судаке - 100 км, в Симферополе - 300 км, - рассказали в ведомстве.

О гололеде на дорогах крымчан просят сообщать по телефону +7 978 945-82-88.

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