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НовостиПолитика5 февраля 2023 7:39

Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что в случае нападения на полуостров по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений»
Дмитрий Коренев
Дмитрий Медведев предостерег Украину от попыток атаковать Крым

Дмитрий Медведев предостерег Украину от попыток атаковать Крым

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае нападения Украины на Крым ответ будет немедленным и крайне жестким. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет KP.RU со ссылкой на интервью, которое он дал журналистке Надане Фридрихсон.

– Крым – это Россия, нападение на Крым – нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие, – сказал Медведев.

В своем Twitter он подчеркнул, что в случае нападения на полуостров по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

Напомним, 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым надежно защищен от любых угроз. 1 февраля глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.

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