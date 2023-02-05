Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым

Дмитрий Медведев предостерег Украину от попыток атаковать Крым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В случае нападения Украины на Крым ответ будет немедленным и крайне жестким. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пишет KP.RU со ссылкой на интервью, которое он дал журналистке Надане Фридрихсон.

– Крым – это Россия, нападение на Крым – нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие, – сказал Медведев.

В своем Twitter он подчеркнул, что в случае нападения на полуостров по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

Напомним, 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым надежно защищен от любых угроз. 1 февраля глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.

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