Песков заявил, что безопасность Крыма обеспечена надежно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что МВД Украины создает новые штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса Фото: Иван МАКЕЕВ

Крым надежно защищен от любых угроз, однако безопасность Донбасса пока обеспечена не полностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает KP.RU.

Так Песков прокомментировал сообщения о том, что МВД Украины создает новые штурмовые бригады для захвата Крыма и Донбасса.

– Донбасс пока защищен не до конца, поэтому специальная военная операция продолжается. Собственно, мы должны защитить людей, которые там живут. Пока эта цель не достигнута полностью, – заявил Песков, добавив, что «это еще предстоит сделать».

Напомним, на территории Крыма ведутся фортификационные работы. На днях глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту РФ, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.

Ранее в пятницу стало известно, что список украинских объектов, попавших под национализацию в Крыму, увеличился до 500. Объекты относятся к различным предприятиям и банкам, туристской и спортивной инфраструктуре.

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