Фортификационные работы в Крыму завершат в апреле

О проведении на полуострове фортификационных работ глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в ноябре прошлого года.Фото: glava.rk.gov.ru

Строительство фортификационных укреплений в Крыму планируют завершить в апреле. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

– Нам поддержка из федерального бюджета в части фортификации оказывается в полном объеме. <...> До 15 апреля – максимум [завершим строительство – прим. ред.], но я Марату Шакирзяновичу [Хуснуллину] и вам доложил - до 1 апреля закончим, – сказал он на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС.

Напомним, о проведении в Крыму фортификационных работ Аксенов сообщил в ноябре прошлого года.

Ранее в среду стало известно, что в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Объекты выявили благодаря работе антитеррористической комиссии.

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