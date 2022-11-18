Аксенов: в Крыму для обеспечения безопасности проводятся фортификационные работы

Фото: Сергей Аксенов, t.me/Aksenov82

В Крыму под контролем местных властей ведутся фортификационные работы, направленные на обеспечение безопасности жителей полуострова. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов на совещании, видеофрагмент которого опубликован в его телеграм-канале.

Он подчеркнул, что меры, предпринимаемые сегодня Вооруженными силами и правоохранительными органами, достаточны для того, чтобы крымчане чувствовали себя в безопасности

– При этом на территории Крыма под моим контролем в том числе проводятся фортификационные работы, направленные на гарантированное обеспечение безопасности крымчан, – сказал Аксенов.

Он также отметил, что безопасность полуострова должна быть обеспечена в первую очередь «за счет мероприятий, выполняемых на территории Херсонской области».

Напомним, в начале ноября было принято решение о выводе российских войск из Херсона. Перед этим была проведена эвакуация населения. Так, сотрудники скорой медицинской помощи Республики Крым и Севастополя эвакуировали 400 маломобильных граждан.

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