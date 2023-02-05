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НовостиОбщество5 февраля 2023 8:28

С начала работы Керченской переправы паромы перевезли более 80 тыс. пассажиров

По проливу действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Дмитрий Коренев
За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли более 80 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 5 февраля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 80 017 пассажиров, 61 134 единицы автотранспорта и 6 800 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За эти дни паромы совокупно совершили 1736 рейсов.

Сегодня по проливу действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.

Напомним, Керченская паромная переправа возобновила работу после теракта на Крымском мосту, в результате которого обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.

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