Работа Керченской паромной переправы приостановлена из-за непогоды

Керченская паромная переправа вновь приостановила работу из-за непогоды Фото: Евгения ГУСЕВА

Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край, вновь приостановила работу из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 20 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Ранее МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 5-7 февраля. На полуострове ожидаются местами сильные осадки в виде снега, мокрого снега, метель, гололедица, а также ветер с порывами до 30 метров в секунду.

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