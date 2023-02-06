В Крыму ожидают приток туристов из Китая

6 февраля этого года Китай возобновит сообщение с 20 странами, в том числе и Россией Фото: Виктор Гусейнов

Ввиду того, что ранее Китай впервые за три года ослабил ковидные ограничения, в России ожидают прилив китайских туристов. По мнению эксперта по туризму Людмилы Бабий, есть вероятность, что некоторые из них решат посетить Крым.

- Я уверена, что, доехав до России массово, какая-то часть самых любознательных китайцев окажется в Крыму. Тем более, по-прежнему можно отработать логистические коридоры с Сочи, - сказала она в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее Китай разрешил турпоездки для организованных групп. 6 февраля этого года республика возобновит сообщение с 20 странами, в том числе и Россией.

Напомним, по данным специалистов сервиса Tvil.ru, Крым вошел в топ-10 популярных направлений для спа-туризма. Евпатория оказалась внизу рейтинга.

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