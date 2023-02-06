Более 400 сотрудников МБУ «Город» расчищают улицы Симферополя от снега

Более 400 человек задействованы в уборке снега и противогололёдной обработке улиц Симферополя Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Более 400 человек задействованы в уборке снега и противогололедной обработке улиц Симферополя, сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Первоочередное внимание уделяется аварийно опасным участкам, маршрутам следования общественного транспорта, основным транспортным развязкам города, - говорится в сообщении.

По словам директора муниципального учреждения «Город» Антона Гумена, в связи с понижением температуры и выпадением осадков противогололедной обработкой улично-дорожной сети занимаются 12 экипажей ночью и 7 днем.

Напомним, в Симферополе 6 февраля облачно с прояснениями. Ожидается снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.

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