Более 400 сотрудников МБУ «Город» расчищают улицы Симферополя от снега

Более 400 человек задействованы в уборке снега и противогололёдной обработке улиц Симферополя
Фото: Екатерина НАЗАРОВА
Более 400 человек задействованы в уборке снега и противогололедной обработке улиц Симферополя, сообщили в пресс-службе местной администрации.
- Первоочередное внимание уделяется аварийно опасным участкам, маршрутам следования общественного транспорта, основным транспортным развязкам города, - говорится в сообщении.
По словам директора муниципального учреждения «Город» Антона Гумена, в связи с понижением температуры и выпадением осадков противогололедной обработкой улично-дорожной сети занимаются 12 экипажей ночью и 7 днем.
Напомним, в Симферополе 6 февраля облачно с прояснениями. Ожидается снег, метель и гололедица. Ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью -2...-4°, днем 0...-2°.
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