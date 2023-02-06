В Симферополе введен режим «Повышенной готовности» 6 февраля из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий на территории Симферополя введен режим «Повышенной готовности» Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Симферополе в понедельник ввиду ухудшения погодных условий введен режим «Повышенной готовности», сообщили в пресс-службе местной администрации.

- Решением муниципальной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС городским службам предписано перевести силы и средства в режим повышенной готовности, предусмотреть резерв техники и горюче-смазочных материалов для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций, - говорится в сообщении.

Напомним, более 400 сотрудников МБУ «Город» расчищают улицы Симферополя от снега. Обработкой улично-дорожной сети занимаются 12 экипажей ночью и 7 днем.

6 и 7 февраля в Республике Крым продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики обещают мокрый снег, местами сильные осадки, метель, гололедицу, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

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