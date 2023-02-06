Глава администрации Керчи уволил замглавы администрации и начальника одного из управлений

Фото: Святослав Брусаков/Tg

В Керчи уволены заместитель главы администрации по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, также некоторые чиновники получили выговоры.

- По итогам анализа деятельности заявления об увольнении написали заместитель по жилищно-коммунальной сфере Дмитрий Шеремет и начальник управления муниципального контроля Сергей Горьков, - написал глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем Tg-канале.

Выговоры получили начальник департамента коммунального хозяйства и капстроительства Сергей Поливанов, начальник департамента развития городского хозяйства Александр Жиров, начальник департамента имущественных и земельных отношений Екатерина Василенко, начальник управления градостроительства, архитектуры и рекламы Наталья Михалевская.

По словам Брусакова, работа этих чиновников по итогами минувшего года оказалось неэффективной. В администрации в настоящее время занимаются составлением месячных планов-графиков для разрешения накопившихся проблем.

Напомним, ранее в Крыму представили нового министра МВД республики Игоря Илларионова. До этого он занимал должность заместителя начальника ГУ МВД России по Москве.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50