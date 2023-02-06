В Крыму легковушка вылетела в кювет и перевернулась, никто не пострадал

Водитель «ВАЗ 21099» на заснеженной дороге не справилась с управлением. Фото: МЧС Республики Крым

Накануне, 5 февраля, в Черноморском районе легковой автомобиль вылетел в кювет и перевернулся на крышу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

Сообщение об аварии поступило в 07:50. На место незамедлительно выехали спасатели и сотрудники ДПС.

– По прибытии спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ 21099» на заснеженной дороге не справилась с управлением и совершила выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием, – говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинская помощь никому не понадобилась.

Напомним, в Крыму на 5-7 февраля объявлено штормовое предупреждение. Крыму будет объявлено штормовое предупреждение из-за погодных условий. В эти дни на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки и гололедица. Синоптики предупреждают о метелях и морозах до -10 градусов.

МЧС призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50