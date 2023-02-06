В Крыму спасатели вытащили внедорожник, съехавший с грунтовки в районе горы Чатыр-Даг

Фото: МЧС Республики Крым

Накануне вечером на нижнем плато горы Чатыр-Даг в районе Мраморной пещеры застрял автомобиль Kia Mohave, в машине находились двое взрослых и двое детей. Как сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым, внедорожник съехал с грунтовки и не мог выехать своим ходом из-за гололедицы.

– По прибытии спасатели с помощью лебедки и такелажного оборудования эвакуировали автомобиль на дорогу с твердым покрытием, откуда он самостоятельно продолжил движение в сопровождении машины спасателей до села Мраморное, – говорится в сообщении.

Фото: МЧС Республики Крым

Медпомощь никому не потребовалась.

Ранее сообщалось, что утром 5 февраля в Черноморском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась - к счастью, обошлось без пострадавших. МЧС призывает автомобилистов быть крайне внимательными при движении по дорогам полуострова.

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