В Керчи задержан 60-летний водитель иномарки, устроивший «пьяное» ДТП

Фото: МВД по Крыму

В Керчи задержан нетрезвый 60-летний водитель, устроивший ДТП, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Водитель автомобиля «Opel Vectra», двигаясь по улице Индустриальное шоссе, в районе дома № 27 при повороте налево не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение со стоящим автомобилем «Toyota Auris», в котором находился гражданин 1983 года рождения, - говорится в сообщении.

Водителю «Toyota Auris» была оказана медпомощь, а владельца «Opel Vectra» отстранили от управления автомобилем, когда стало понятно, что шофер находится в нетрезвом состоянии. Отмечается, что пройти тест на алкоголь мужчина отказался.

На нарушителя составили протокол за отказ пройти медосвидетельствование, автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Крымчанину грозит наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав на строк от полутора до двух лет.

Напомним, ранее в Крыму спасатели вытащили внедорожник, съехавший с грунтовки в районе горы Чатыр-Даг. Из-за гололеда автомобиль не мог выехать на дорогу своим ходом.

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