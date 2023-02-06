Более тысячи жителей Крымского полуострова поменяли имена за 2022 год

Для перемены имени можно обратиться в любой орган ЗАГС и подать соответствующее заявление Фото: Даниил ОПАРИН

За минувший 2022 год более 1360 жителей Крымского полуострова получили свидетельства о перемене имени. Чаще всего новое имя регистрировали в Симферополе, Симферопольском районе, в Керчи и Ялте.

Как пишет «Крымская газета» со ссылкой на пресс-службу Минюста республики, меньше всего фамилию, имя или отчество меняли в Раздольненском, Советском, Красноперекопском, в Первомайском и в Ленинском районах.

Ранее КП-Крым писала, что в республике перед новым 2023 годом был зафиксирован «свадебный бум». За неделю до праздника в брак вступили почти 300 пар. Больше всего свадебных торжеств сыграли в крымской столице - 70. В Симферопольском районе в брак вступили 55 пар.

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