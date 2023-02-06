В Симферополе установлено более 270 ящиков с противогололедным реагентом

6 февраля в республике продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В течение дня в Симферополе был выполнен подвоз противогололедного реагента в места хранения. Всего, как отметили в пресс-службе местной администрации, в городе 270 ящиков таких ящиков

- Для удобства дворников на территории Симферополя установлено более 270 ящиков для хранения противогололедного реагента. Напомним, в преддверии зимнего сезона муниципальным учреждением «Город» было закуплено порядка 2000 тонн реагента «Бионорд», - говорится в сообщении.

Напомним, по данным республиканского МЧС в Крыму по состоянию на 6 февраля было очищено от снега 303 километра дорог, обработано противогололедным материалом - 293 километра. Всего на региональных дорогах полуострова работают два автогрейдера, 27 комбинированных дорожных машин, пять тракторов и 16 погрузчиков. Всего задействовано 45 единиц техники и 100 человек.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50