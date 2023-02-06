В Крыму очистили от снега 303 километра дорог

В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В Крыму на утро 6 февраля очистили от снега 303 километра дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

- Очищено 303 километра, подсыпано 293 километра. На Грушевском перевале -2 градуса, идет снег. Дорожное покрытие обработано. На Ангарском перевале -3 градуса, без осадков. Дорожное покрытие сухое, обработано, - говорится в сообщении.

Всего на региональных дорогах полуострова работают два автогрейдера, 27 комбинированных дорожных машин, пять тракторов и 16 погрузчиков. Всего задействовано 45 единиц техники и 100 человек.

Напомним, более 400 сотрудников МБУ «Город» расчищают улицы Симферополя от снега 6 февраля. Обработкой улично-дорожной сети занимаются 12 экипажей ночью и 7 днем. Также в городе введен режим «Повышенной готовности» из-за непогоды. Для ликвидации последствий возможных нештатных ситуаций будет подготовлена техника и горюче-смазочные материалы.

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