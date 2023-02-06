В Крыму в течение недели ожидаются морозы до -13 градусов

В Крыму на этой неделе ожидается до -13 градусов Фото: Екатерина НАЗАРОВА

В территории Крымского полуострова ночью 9 и 10 февраля ожидаются морозы до -13 градусов.

- В четверг и пятницу осадки прекратятся, ветер ослабеет, но усилится ночное выхолаживание. Морозы достигнут 8-13 градусов ночью, а днем - 0-5 мороза, - сообщила «Крым 24» начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

По ее словам, до среды погода еще порадует жителей республики снегом, однако также ожидается сильный ветер. Снежная метель будет наводить свои порядки в горах, центральных и восточных районах полуострова. Также на дорогах будет сохраняться гололедица.

Напомним, в Симферополе установлено более 270 ящиков с противогололедным реагентом. В течение дня в городе был выполнен подвоз реагента в места хранения.

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