В Севастополе пьяный водитель влетел на легковушке в остановочный павильон

Фото: УМВД по Севастополю

5 февраля в Севастополе 28-летний нетрезвый водитель легковушки не справился с управлением, вылетел с проезжей части и врезался в остановочный павильон. Об этом сообщила руководитель пресс-службы УМВД РФ по Севастополю Жанна Данилина.

ДТП произошло в вечером на улице Крестовского в районе дома 64.

- Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что у водителя имеются внешние признаки опьянения и отсутствует страховой полис, - пояснила Данилина.

На шофера составили три административных материала: за отказ пройти тест на алкоголь, отсутствие страховки и повреждение дорожного сооружения. В качестве наказания крымчанин заплатит 30 тысяч рублей штрафа, также ему грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Ранее в Керчи был задержан 60-летний водитель иномарки, устроивший «пьяное» ДТП. Крымчанину грозит наказание в виде 30 тысяч рублей штрафа с лишением водительских прав.

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