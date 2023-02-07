В Севастополе в ДТП с участием КамАЗа пострадал один человек 6 февраля

Фото: УМВД Севастополя

В Севастополе вечером 6 февраля произошло ДТП с участием КамАЗа и двух легковушек, сообщили в пресс-службе УМВД города.

- В 18:40 на улице Громова на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог 53-летний водитель автомобиля Мерседес, выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество грузовому автомобилю КамАЗ под управлением 24-летнего водителя, который двигался прямо по главной дороге, и допустил столкновение с ним, - говорится в сообщении.

Фото: УМВД Севастополя

После удара грузовик выехал на встречку, где врезался в другую легковушку - ВАЗ под управлением 50-летнего водителя. В результате с травмами в больнице оказался в водитель иномарки.

Напомним, еще одно ДТП с КамАЗом на скользкой дороге произошло вчера под Симферополем. Пострадали два человека.

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