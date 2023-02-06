В Крыму из-за непогоды легковушка выехала на «встречку» и столкнулась с КамАЗом

По факту ДТП проводится проверка. Фото: МВД по Республике Крым

Утром 6 февраля на автодороге Симферополь – Севастополь – Каштановое между селами Партизанское и Фонтаны произошла дорожная авария с двумя пострадавшими. Как сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым, около 08:30 водитель Volkswagen Polo – женщина 1982 года рождения – вылетела на встречную полосу, где столкнулась со встречным КамАЗом.

Фото: МВД по Республике Крым

Фото: МВД по Республике Крым

– Двое пассажиров, находящиеся в автомобиле Volkswagen Polo, получили травмы. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – говорится в сообщении.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства аварии.

Ранее КП-Крым писала о дорожной аварии в Черноморском районе: утром 5 февраля водитель «ВАЗ 21099» на заснеженной дороге не справилась с управлением и вылетела в кювет с последующим с опрокидыванием автомобиля – к счастью, обошлось без пострадавших. Вечером 5 февраля спасателям пришлось вытаскивать внедорожник, съехавший с грунтовки в районе горы Чатыр-Даг – из-за гололеда автомобиль не мог выехать на дорогу своим ходом.

Напомним, в Крыму на 5-7 февраля объявлено штормовое предупреждение из-за погодных условий. В эти дни на полуострове ожидается мокрый снег, снег, местами очень сильные осадки и гололедица. Синоптики предупреждают о метелях и морозах до -10 градусов.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно бдительными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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