Утром 7 февраля на дорогах Симферополя зафиксированы 9-балльные пробки

В Крыму 7 февраля продолжает действовать штормовое предупреждение Фото: Екатерина НАЗАРОВА

С утра 7 февраля на дорогах Симферополя зафиксированы 9-балльные пробки, пишет КИА со ссылкой на данные сервиса «Яндекс. Карты».

Самая непростая ситуация на улицах Севастопольская, Русская, Воровского, Ленина, Крымских партизан, Александра Невского, а также на проспектах проспекты Кирова и Победы.

В настоящее время, ввиду ухудшения погодных условий, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. На улицах трудятся 450 сотрудников, используя 12 комбинированных дорожных машин. Также в Симферополе установлено более 270 ящиков с противогололедным реагентом, их регулярно пополняют.

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