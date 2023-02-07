Фото: Юрий Гоцанюк/tg

В Крыму продолжается подготовка мелиоративных систем к работе в 2023 году, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

- Ведутся ремонтно-уходные работы на объектах инженерной инфраструктуры, а именно выполняется очистка межхозяйственных каналов, производится ремонт гидротехнических сооружений и гидропостов, насосно-силового оборудования и трубопроводов, которые обеспечат стабильную работу оросительных систем, - написал он в своем Tg-канале.

По его словам, подготовка оросительных систем для подачи воды на орошение 56,44 тыс. гектар будет завершена до 1 апреля настоящего года.

Напомним, еще в декабре минувшего 2022 года к следующему поливному сезону начали готовить Северо-Крымский канал. Работы будут выполнены за счет средств в виде субсидий из бюджета республики.

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