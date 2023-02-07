На форелевом хозяйстве в Крыму начнут выращивать сибас и дораду

Выращивать новые сорта рыб в Крыму планируют уже в 2024 году Фото: Виктор Гусейнов

На форелевом хозяйстве в Черноморском районе Крыма в 2024 году могут начать выращивать нетипичные для полуострова теплолюбивые виды рыб - сибас и дораду.

- Есть такая идея: уходить от летнего выращивания форели, и приходить к выращиванию сибаса и дорады, - сообщил начальник Департамента рыбного хозяйства министерства сельского хозяйства Крыма Владимир Гайдаенко «Радио Крым».

По его словам, летняя температура морской воды в Крыму вполне подходит для выращивания таких теплолюбивых видов рыбы.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крым построят агроэкологический комплекс. В проект войдет строительство объектов курортной недвижимости и агротуристической направленности.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50