В Крыму на автодороге Черноморское-Знаменка перекрыли участок до села Громово

Фото: Служба автомобильных дорог Крыма

Из-за обильных снежных осадков движение на одном из участков дороги Черноморское-Громово - Знаменка в Черноморском районе временно ограничено. Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Крыма.

- На участке автомобильной дороги до села Громово временно ограничено движение автомобильного транспорта на период расчистки дорожного покрытия от снега, - говорится в сообщении.

Для выполнения работ по очистке дорожного покрытия задействовано 18 единиц спецтехники.

Напомним, штормовое предупреждение в Крыму продлили до 8 февраля. Ожидаются метель, гололедица и сильный ветер, а в горах – сильная изморозь.

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