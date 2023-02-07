Штормовое предупреждение в Крыму продлили до 8 февраля

Штормовое предупреждение действует с 5 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО

На 8 января в Крыму объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют снегопад и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК со ссылкой на данные республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 8 февраля в Крыму ожидается снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный. Метель, гололедица, в горах сильная изморозь. Усиление северо-восточного ветра 20-25 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют ограничить выход в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения.

Напомним, штормовое предупреждение действует в Крыму с 5 февраля. Из-за непогоды приостановила работу Керченская паромная переправа, соединяющая Крым и Краснодарский край. Утром вторника на дорогах Симферополя были зафиксированы девятибалльные пробки; от снега и наледи городские дороги расчищают 450 коммунальщиков.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50