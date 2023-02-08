Суд прекратил уголовное дело против крымчанки, сломавшей лопатку знакомому

Керчанин простил знакомую, избившую его деревянным табуретом Фото: Артем КИЛЬКИН

Крымчанин простил знакомую, избившую его деревянным табуретом, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Инцидент произошел октябрьским вечером минувшего года возле одного из городских подъездов. В ходе ссоры с пострадавшим 42-летняя керчанка огрела обидчика табуретом по спине. Больше трех недель мужчина провел в больнице с переломом лопатки, однако подругу все же простил.

- В судебном заседании от потерпевшего поступило заявление, в котором он просил прекратить в отношении подсудимой уголовное преследование, так как они примирились с подсудимой, и она загладила причиненный вред, претензий материального и морального характера потерпевший к ней не имеет, - говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор жителю Крыма, задушившему родственницу собачьм поводком.

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