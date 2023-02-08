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НовостиПроисшествия8 февраля 2023 7:37

Суд прекратил уголовное дело против крымчанки, сломавшей лопатку знакомому

Женщина огрела обидчика табуретом по спине во время ссоры
Екатерина НАЗАРОВА
Керчанин простил знакомую, избившую его деревянным табуретом

Керчанин простил знакомую, избившую его деревянным табуретом

Фото: Артем КИЛЬКИН

Крымчанин простил знакомую, избившую его деревянным табуретом, сообщили в пресс-службе Керченского городского суда.

Инцидент произошел октябрьским вечером минувшего года возле одного из городских подъездов. В ходе ссоры с пострадавшим 42-летняя керчанка огрела обидчика табуретом по спине. Больше трех недель мужчина провел в больнице с переломом лопатки, однако подругу все же простил.

- В судебном заседании от потерпевшего поступило заявление, в котором он просил прекратить в отношении подсудимой уголовное преследование, так как они примирились с подсудимой, и она загладила причиненный вред, претензий материального и морального характера потерпевший к ней не имеет, - говорится в сообщении.

Ранее суд вынес приговор жителю Крыма, задушившему родственницу собачьм поводком.

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