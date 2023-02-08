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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:07

МЧС призывает автовладельцев в Крыму воздержаться от дальних поездок

На полуострове ожидаются сильные снегопады
Екатерина НАЗАРОВА
МЧС призывает автовладельцев в Крыму воздержаться от поездок на дальние расстояния

МЧС призывает автовладельцев в Крыму воздержаться от поездок на дальние расстояния

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

МЧС призывает автовладельцев в Крыму воздержаться от дальних поездок ввиду непогоды. 8 февраля на полуострове продолжает действовать штормовое предупреждение, синоптики обещают метель и гололедицу.

- МЧС РК призывает автовладельцев воздержаться от поездок на дальние расстояния без лишней необходимости! - приводит КИА сообщение пресс-службы МЧС республики.

Отмечается также, что на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское введены временные ограничения движения.

Ранее сообщалось, что на дороги Симферополя за ночь высыпали 200 тонн реагента. В городе обработали более 500 километров дорог.

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