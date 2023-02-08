Сенатор Джабаров пригрозил жестким ответом на любую угрозу Крыму

Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на угрозу Крыму
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на угрозу Крыму. Его слова передает РИА Новости.
– Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствам, – отметил Джабаров.
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал Киеву возмездие в случае атаки на Крым. По его словам, ответ будет немедленным и крайне жестким, по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».
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