Несколько участков дорог в Крыму перекрыли из-за снегопада

МЧС рекомендует жителям полуострова воздержаться от дальних поездок на время непогоды Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Несколько участков дорог в Крыму 8 февраля перекрыли из-за обильных снежных осадков, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- По состоянию на 10:00 поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское, - говорится в сообщении.

В настоящее время там работает снегоуборочная техника.

Напомним, в среду в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за метелей и гололедицы. Больше всего снега выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Крыма. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

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