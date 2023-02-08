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НовостиОбщество8 февраля 2023 12:42

Несколько участков дорог в Крыму перекрыли из-за снегопада

В настоящее время там работает снегоуборочная техника
Екатерина НАЗАРОВА
МЧС рекомендует жителям полуострова воздержаться от дальних поездок на время непогоды

МЧС рекомендует жителям полуострова воздержаться от дальних поездок на время непогоды

Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Несколько участков дорог в Крыму 8 февраля перекрыли из-за обильных снежных осадков, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

- По состоянию на 10:00 поступает информация о введении временных ограничений движения на участках дорог Штормовое-Мирный, Мирный-Евпатория и Черноморское-Знаменское, - говорится в сообщении.

В настоящее время там работает снегоуборочная техника.

Напомним, в среду в Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение из-за метелей и гололедицы. Больше всего снега выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Крыма. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

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