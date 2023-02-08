Больше всего снега выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Крыма - МЧС

Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Фото: Екатерина НАЗАРОВА

Больше всего осадков на данный момент выпало в Белогорском и Нижнегорском районах Крыма, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым. Чрезвычайных ситуаций не зафиксировано.

- По состоянию на 08:00 8 февраля максимальные осадки зарегистрированы на территории Белогорского района - 11 миллиметров, Нижнегорского района - 7 миллиметров, Кировского района - 4 миллиметра, на остальной территории Республики Крым - до 1 миллиметра, - говорится в сообщении.

Напомним, 8 февряля в Крыму действует штормовое предупреждение. МЧС призывает автовладельцев воздержаться от дальних поездок, так как на полуострове третий день подряд хозяйничает непогода.

Ранее сообщалось, что на дороги Симферополя за ночь высыпали 200 тонн реагента. В городе обработали более 500 километров дорог.

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