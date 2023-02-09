Фото: Олег Укладов

Сбербанк до конца февраля планирует установить до 30 банкоматов на территории Крыма.

- До конца февраля Сбер планирует запустить еще несколько десятков банкоматов в крупнейших городах Крыма: Ялте, Севастополе и Симферополе, - сообщается на официальном сайте банка.

В кредитном учреждении уточнили, что первые восемь стационарных аппаратов уже установили на партнерских площадках. Туда уже загрузили наличные деньги, и клиенты могут пользоваться этими банкоматами.

В ближайшие дни сотрудники установят еще пять стационарных банкоматов.

На сайте Сбера сообщается, что в Симферополе банкоматы можно найти в магазине ПУД на Гагарина, 3, а также в супермаркете «Яблоко» на улице Кечкеметская, 1. Кроме того, четыре банкомата находятся в Севастополе. Адреса: ул. Генерала Острякова, 260; ул. Октябрьской революции, 24; ул. Сенявина, 1 и ул. Горпищенко, 61. В Ялте аппараты установлены на улице Маршака, 2 и на улице Киевская, 6.

Напомним, Сбербанк начал работать в Крыму в январе.