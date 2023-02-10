Из Ростова в Ялту запустят пассажирские суда

Ростовская область наладит водное сообщение с Крымом Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из Ростова в Ялту и Керчь запустят морские пассажирские суда. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на телеканале «Дон 24».

– На Дону разрабатывают новые пассажирские маршруты. Речные путешествия собираются организовать по направлению Ростов - Азов - Волгодонск, морские - по направлениям: Ростов - Ейск - Анапа и Ростов - Керчь – Ялта, – рассказал Голубев.

Запустить суда могут уже в 2023 году.

Ранее сообщалось, что к лету текущего года планируется запустить регулярное автобусное сообщение между Крымом и Южной Осетией. Перевозчики для запуска маршрута уже выбраны

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