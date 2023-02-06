Автобусное сообщение между Южной Осетией и Крымом планируют запустить к лету

Автобус будет отправляться через день, однако в случае популярности маршрута откроют дополнительные рейсы Фото: Евгения ГУСЕВА

Регулярное автобусное сообщение между Южной Осетией и Крымом планируется запустить к лету текущего года. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

– Поступило предложение регулярного автобусного сообщения между Цхинвалом и Ялтой. Так как этот маршрут будет международным, соответствующие материалы направлены в Министерство транспорта РФ - орган, который уполномочен при организации международных перевозок. Планируется запустить автобусные маршруты к лету, в сезон, – рассказал Лукашенко.

Он добавил, что перевозчики для открытия маршрута уже определены. Автобус будет отправляться через день, однако в случае популярности маршрута откроют дополнительные рейсы.

Напомним, в середине декабря прошлого года Крым посетила делегация Республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым. В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества между российским регионом и закавказской страной, в том числе открытие нового автобусного маршрута.

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