Автобусное сообщение между Южной Осетией и Крымом планируют запустить к лету

Автобус будет отправляться через день, однако в случае популярности маршрута откроют дополнительные рейсы
Фото: Евгения ГУСЕВА
Регулярное автобусное сообщение между Южной Осетией и Крымом планируется запустить к лету текущего года. Об этом сообщил ТАСС первый замминистра транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
– Поступило предложение регулярного автобусного сообщения между Цхинвалом и Ялтой. Так как этот маршрут будет международным, соответствующие материалы направлены в Министерство транспорта РФ - орган, который уполномочен при организации международных перевозок. Планируется запустить автобусные маршруты к лету, в сезон, – рассказал Лукашенко.
Он добавил, что перевозчики для открытия маршрута уже определены. Автобус будет отправляться через день, однако в случае популярности маршрута откроют дополнительные рейсы.
Напомним, в середине декабря прошлого года Крым посетила делегация Республики Южная Осетия во главе с премьер-министром Константином Джуссоевым. В ходе встречи стороны обсудили расширение сотрудничества между российским регионом и закавказской страной, в том числе открытие нового автобусного маршрута.
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