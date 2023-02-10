В Красноперекопском районе Крыма обнаружили останки немецких солдат времен Великой Отечественной войны

Фото: «Крым 24», скриншот видео

Во дворе частного дома в селе Крепкое Красноперекопского района Крыма обнаружено массовое захоронение немецких солдат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Крым 24».

– Поисковики подняли останки двадцати человек, – говорится в сообщении.

Ранее КП-Крым писала, что в Севастополе на территории СНТ нашли 50-килограммовую авиабомбу времен ВОВ. Снаряд вывезли на спецполигон для подрыва.

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