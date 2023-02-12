Постпред РФ Мурадов: вслед за Сбербанком в Крым придут крупные российские компании

В феврале 2023 года в Крыму и Севастополе заработает около 30 банкоматов Сбербанка Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Крыму начнут работать крупные российские компании, как это ранее сделал Сбербанк. Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

- Думаю, что все российские организации и корпорации придут в Крым, будут работать. Потому что отличий уже нет территориальных, что в одном регионе работать, что в другом, - подчеркнул постпред РФ.

По словам Георгия Мурадова, о том, что российские организации начнут работать на полуострове, было известно еще после референдума, но пугали санкции.

Напомним, в начале января 2023 года крупнейшая российская финансовая организация - Сбербанк - заявила о начале работы на территории Крымского полуострова. Офисы планируется открыть в первом полугодии, а банкоматы уже постепенно появляются во многих точках Крыма и Севастополя.

- Одну территорию невозможно поставить в блокаду, если она - часть огромной страны, - заключил Георгий Мурадов.