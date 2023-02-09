Где работают банкоматы Сбербанка в Крыму и Севастополе в феврале 2023 года: полный список адресов

Сейчас в Крыму и Севастополе уже работают восемь стационарных банкоматов. До конца февраля 2023 года их будет около 30 Фото: Олег ЗОЛОТО

В феврале 2023 года в Крыму и Севастополе заработает около 30 банкоматов Сбербанка. Первые банкоматы уже установлены во многих городах полуострова. Как сообщили в пресс-службе одной из крупнейших финансовых организаций России, по данным на 9 февраля, воспользоваться можно 8 стационарными банкоматами - они уже загружены деньгами и полностью готовы к работе.

Стоит отметить, что банкоматы Сбербанка в начале февраля 2023 года появились в Севастополе, Ялте, Симферополе и селе Оползневое.

«Комсомолка» рассказывает, по каким адресам в Крыму и Севастополе уже установлены и работают первые банкоматы, и какими услугами уже можно воспользоваться.

ГДЕ УЖЕ РАБОТАЮТ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СИМФЕРОПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

На данный момент банкоматы в Симферополе в четырех точках города - супермаркете «ПУД» на улице Гагарина, 3, торговых центрах «Центрум» и «Гагаринский», а также магазине «Яблоко» на Кечкеметской, 1. Подключены на данный момент два из них:

- улица Гагарина, дом 3 - супермаркет «ПУД»

- улица Кечкеметская, 1- супермаркет «Яблоко».

На этих точках банкоматы уже загружены деньгами, а значит, клиенты банка могут воспользоваться всеми предложенными услугами - внести и снять деньги, а также осуществить электронные переводы.

ГДЕ РАСПОЛОЖЕНЫ РАБОТАЮЩИЕ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В СЕВАСТОПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

В Севастополе также уже готовы к работе четыре банкомата. Они расположены в разных частях города - как центральных, так и относительно отдаленных.

На данный момент воспользоваться банкоматами Сбербанка жители и гости Севастополя могут по следующим адресам:

- проспект Генерала Острякова, 260 - ТРК Sea Mall

- проспект Октябрьской Революции, 24 - торговый центр «Посейдон»

- улица Сенявина, 1, - супермаркет «ПУД»

- улица Горпищенко, 61, - супермаркет «ПУД».

Стоит отметить, что с начала февраля 2023 года в центре Севастополя на площади Нахимова, 1 работает мобильный офис Сбербанка, где также можно воспользоваться услугами финансовой организации - положить и снять деньги с карты.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ РАБОТАЮЩИЕ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В ЯЛТЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА

В Ялте на 9 февраля 2023 года установлены и работают два банкомата Сбербанка. Они также расположены в магазинах продуктовой сети «ПУД» по следующим адресам:

- улица Маршака, 2

- улица Киевская, 6.

По последнему адресу в начале февраля 2023 года начал работать и первый в городе мобильный офис Сбербанка.

КОГДА ЗАРАБОТАЮТ ОСТАЛЬНЫЕ БАНКОМАТЫ СБЕРБАНКА В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА?

О своем намерении «зайти» на полуостров Сбербанк сообщил в середине января 2023 года. К этому моменту банкоматная сеть активно развивается.

- До конца февраля Сбер планирует запустить еще несколько десятков банкоматов в крупнейших городах Крыма: Ялте, Севастополе и Симферополе, - рассказали в пресс-службе финансовой организации.

Уточняется, что в ближайшие дни в этих городах заработают еще пять стационарных банкоматов.

ГДЕ ЕЩЕ НАХОДЯТСЯ БАНКОМАТЫ В КРЫМУ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА?

Воспользоваться услугами Сбербанка можно и в популярном отеле Южного берега Крыма. В селе Оползневое также работает мобильный офис.

Банкомат располагается в лобби отеля Mriya Resort&Spa. Здесь можно без процентов снять или внести деньги на карту.

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